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Общество

На Иссык-Куле начал свою работу Национальный водный форум

На Иссык-Куле начал свою работу Национальный водный форум. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие организовано при поддержке Всемирного банка. Оно посвящено рациональному использованию водных ресурсов страны в условиях изменения климата и сохранению озера Иссык-Куль.

В форуме принимают участие представители государственных органов, Всемирного банка, международных организаций, в том числе ООН и ЮНЕСКО, а также международные эксперты из Германии, Франции, Нидерландов и Сербии.

«Иссык-Куль, являясь одним из крупнейших и красивейших высокогорных озер мира, представляет собой не только важный экологический объект, но и значимый ресурс для местного населения и экономики страны. Тем не менее оно сталкивается с множеством угроз, включая изменение климата, загрязнение воды, чрезмерное использование природных ресурсов и ухудшение состояния экосистемы», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312567/
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