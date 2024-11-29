Афиша Бишкека на выходные: фестивали, детские шоу и новогодняя ярмарка

Театры

29 ноября — 1 декабря. Фестиваль Drama.Lab

В рамках мероприятия будут представлены восемь новых пьес, написанных талантливыми драматургами со всего региона за последний год. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 17.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от А.УМУРАЛИЕВ атындагы Бишкек шаардык драма театры (@gor.teatr)

30 ноября. Спектакль «Дура & Дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 декабря. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

30 ноября — 1 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 5 декабря. Выставка «Тигр задрал двух коров на джайлоо»

На выставке покажут фильмы Клары Юсупжановой, а также представят редкие фотографии и материалы, которые расскажут о ее творческом пути. Кроме того, зрители смогут увидеть работы художников, вдохновленных эстетикой и режиссерским талантом Клары Юсупжановой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

27 ноября — 13 декабря. Аудиовизуальная выставка «Голос земли»

Экспозиция посвящена актуальной на сегодня теме взаимоотношения человека с природой и культурными корнями. Свои работы представили молодые художники разных сфер искусства — музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники — Кыргызстана и Монголии. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 ноября — 1 декабря. Выставка «Вечные образы и чувства»

Экспозиция Ассоциации женщин-художников и искусствоведов Кыргызстана. Подробнее

Посольство Венгрии в Бишкеке, 11.00-18.00.

5 ноября — 5 декабря. Dream Marketttt

Целый месяц у вас будет возможность приобрести и увидеть море креативных товаров, созданных руками талантливых мастеров, — игрушки, свечи, керамику ручной работы, украшения, одежду и многое другое. Подробнее

ТРЦ «Азия Молл», 10.00-22.00.

29 ноября — 3 декабря. Новогодняя экоярмарка ремесленников

Вы найдете авторские изделия местных ремесленников: украшения, керамику, текстиль, аксессуары и многое другое, а также экопродукты: натуральная косметика, свечи ручной работы, товары для дома из экологичных материалов.

ДТЦ «Таш-Рабат», 10.00-19.00.

29 ноября — 8 декабя. Выставка «Искусство социальных изменений»

Представлены семь арт-инициатив из регионов Кыргызстана. Подробнее

КЦ «Кудук», 14.00-21.00.

Концерты, фестивали, выступления

30 ноября. Концерт «О чем думал Мефистофель?»

Сольный концерт ведущего солиста оперы, заслуженного артиста КР Нурлана Суймоналиева в сопровождении симфонического оркестра мэрии города Бишкека. Дирижеры вечера — лауреаты международных конкурсов Урмат Тентимишов и Захар Бутенко.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

30 ноября. Фестиваль йоги

В программе практики йоги от опытных тренеров, медитации, теплая атмосфера с чаем, а также сор средств для малообеспеченных детей на подарки к Новому году.

Йога-дом «Атма», 11.30-16.00.

Лекции, мастер-классы

30 ноября. Лекция об искусстве

Серия лекций куратора и искусствоведа Георгия Мамедова предлагает экскурс в историю центральноазиатского искусства ХХ и ХХI веков сквозь призму неожиданных пересечений между художественными контекстами, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

Для детей

30 ноября — 1 декабря. Спектакль «Чистая вселенная» («Таза Аалам»)

Это история про любознательного мальчика по имени Айдар, который отправляется в увлекательное путешествие по бескрайним просторам вселенной. По пути он встречает новых друзей, учит их важности гигиены, прививая любовь к опрятности и порядку.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).

30 ноября — 1 декабря. Детская шоу-программа

Детей ждет развлекательная программа.

Ресторан «Барашек», 19.00.

30 ноября — 1 декабря. Детские шоу

Вас ждут шоу мыльных пузырей и «Король Лев и его друзья».

ДТЦ «Таш-Рабат», 16.00.

1 декабря. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.