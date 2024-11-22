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Общество

В Бишкеке пройдет фестиваль современной драматургии Drama. Lab

Фестиваль современной драматургии Drama. Lab пройдет 29 ноября — 1 декабря в Бишкекском городском драматическом театре. Об этом сообщается на страницах театра в соцсетях.

В рамках мероприятия будут представлены восемь новых пьес, написанных талантливыми драматургами со всего региона за последний год.

«Фестиваль дает возможность познакомиться с новой драматургией и найти ответы на актуальные вопросы: зачем нам сегодня новые пьесы? Что хотят сказать современные авторы?» — отметили организаторы.

После читок пьес можно будет поделиться своим мнением и услышать мнение других зрителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311875/
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