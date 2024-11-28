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Общество

В Бишкеке откроется выставка художниц «Вечные образы и чувства»

В посольстве Венгрии в Бишкеке сегодня откроется выставка Ассоциации женщин-художников и искусствоведов Кыргызстана «Вечные образы и чувства». Об этом 24.kg сообщили в диппредставительстве.

«Будут представлены работы кыргызских художниц, наполненные теплом осенних оттенков, спокойствием гор и искренними эмоциями. Экспозиция объединяет в себе красоту осенних мотивов и глубокие образы, воплощающие вечные чувства — от материнства и дружбы до любви и связи с природой», — отметили организаторы.

Общественное объединение «Ассоциация женщин-художников и искусствоведов Кыргызстана» учреждено 28 мая 1993 года для решения ключевых социальных проблем, связанных с положением женщин в этой сфере, а также для их профессионального и творческого роста.

Выставку можно будет посетить до 1 декабря, с 11.00 до 18.00.

Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312488/
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