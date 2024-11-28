Общую программу гостиничных стандартов готовят Кыргызстан и Казахстан. Об этом на брифинге в Астане сообщил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

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Он отметил, что две соседние страны расширяют сотрудничество в сфере туризма. Сейчас в разработке находится общая программа по стандартам в гостиничной сфере, а также активизируется партнерство по новым направлениям в горнолыжном туризме.

По словам Ержана Еркинбаева, Центральная Азия в тренде у туристов, все больше иностранных гостей выбирают для посещения Кыргызстан и Казахстан. В КР, отметим, начато строительство сразу нескольких горнолыжных курортов.

Ранее президенту КР презентовали новый горнолыжный проект «Три вершины». Во время рабочей встречи генеральный директор французской компании S3V (Société de Trois Vallees) Паскаль де Тьерсан рассказал, что кластер «Три вершины» может стать самым крупным горнолыжным курортом в Центральной Азии. Проект охватывает три горные вершины в Иссык-Кульской области: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук. Согласно плану, в этих местах будут построены горнолыжные трассы общей протяженностью около 200 километров.

Ожидается, что после реализации проекта будут созданы 4,8 тысячи рабочих мест. Объем налоговых отчислений составит 146 миллионов евро. Курорты будут функционировать десять месяцев в году, их смогут посетить до 850 тысяч туристов.