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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, камерный политический триллер, продолжение истории про Моану и боевик со Сильвестром Сталлоне.

1
«Абысынки» (комедия)

История трех абысынок, которые хотели жить отдельно от родителей. Заложив родительский дом, они берут кредит. Начинают бизнес, но попадают на мошенников.

2
«Астрал. Медиум» (ужасы)

Дани была жестоко убита в собственном доме. Год спустя ее сестра-близнец — слепая медиум Дарси — приезжает в тот самый дом, где ее бывший зять живет уже с новой пассией, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

3
«Перевозчик душ» (ужасы)

Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает — их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагает им одну необычную сделку.

4
«Сиджинн. Книга крови» (ужасы)

Красавица Ирма давно влюблена в двоюродного брата Галана, который, хотя и крутит с ней роман, все же уже несколько лет женат и имеет дочь. Во время очередной ссоры с возлюбленным у Ирмы случается выкидыш, и рассерженная девушка решается на страшную месть.

5
«Моана-2» (мультфильм)

Получив вызов от предков-искателей, Моана и Мауи отправляются в далекие и опасные воды Океании.

6
«Непробиваемые» (боевик)

Отец и сын, работающие охранниками в компании по производству бронированных грузовиков, сталкиваются с группой грабителей на мосту. Оказавшись в ловушке, они должны найти способ выжить.

7
«Конклав» (ужасы)

После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выбору нового главы католической церкви. Руководить этим сакральным таинством поручено кардиналу Лоуренсу. Духовные лидеры со всего света прибывают в Ватикан, чтобы исполнить свой важнейший долг. Но вскоре Лоуренс понимает, что среди духовенства готовится заговор, и узнает о тайне, которая может пошатнуть самые основы церкви.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312423/
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