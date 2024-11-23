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Общество

Мир «Формулы-1», триллер и комедии. Что интересно посмотреть на следующей неделе

Любители спорта, в частности, смогут на следующей неделе (25 ноября — 1 декабря) погрузиться в мир знаменитой «Формулы-1» — на экраны выходит сериал о знаменитом бразильском гонщике Айртоне Сенна. Кроме того, будет сразу несколько премьер — от триллеров до комедий. Стоит обратить внимание на российское сатирическое драмеди, в котором много известных актеров и актрис.

1
«Сенна», мини-сериал, биографический (Бразилия)

Сюжет мини-сериала основан на жизни Айртона Сенны да Силвы (1960–1994), бразильской легенды гонок. Он трижды одерживал победу в мировом чемпионате по автогонкам «Формулы-1». В проекте рассмотрят личность и личные отношения Сенны. Отправной точкой станет дебют Айртона, когда он отправился из родной Бразилии в Англию, а кульминацией — трагическая автокатастрофа в Имоле, Италия, во время Гран-при Сан-Марино, когда легендарный автогонщик ушел из жизни.

2
«Первый номер», 1 сезон, драма, комедия (Россия) 

Саркастическое драмеди о мире медиа и глянца, в котором главный герой — ловелас и популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев. Он продолжает жить на широкую ногу, все больше влезая в долги. Судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру, возглавив угасающий глянцевый журнал. Через месяц он должен выпустить первый номер журнала под новым названием, вернуть возлюбленную всей жизни и доказать всем, что он еще чего-то стоит. Сериал собрал довольно звездный состав — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Игорь Верник, Александра Бортич, Леонид Ярмольник.

3
«Агентство», триллер, 1 сезон (США)

Американский ремейк французского хита «Бюро»: адаптация расскажет о шпионе ЦРУ, которого вынуждают завершить миссию под прикрытием и вернуться в Лондон. В Великобритании герой встречает бывшую любовницу, знавшую лишь фальшивую личность мужчины, и возобновляет отношения, которые ставят под угрозу безопасность организации. Будет интересен поклонникам Майкла Фассбендера, который снялся в главной роли.

4
«Кордон», 1 сезон, детектив (Россия)

Бывший пограничник Саша Дымов возвращается в родную деревню Кордонку, отсидев в тюрьме по ложному обвинению. От прошлой жизни ничего не осталось — жена ушла к лучшему другу, вернуться в органы правопорядка невозможно. На помощь приходит верный товарищ Трофимыч — он берет Дымова под крыло и устраивает автомехаником в свою мастерскую. Казалось бы, нет более мирного занятия. Но рядом граница, тайные тропы контрабандистов, большие деньги, оружие и преступники, мечтающие скрыться от преследования за кордоном...

5
«Помешательство», триллер, мини-сериал (США)

«Не в том месте, не в то время». В мини-сериале Netflix чернокожий обозреватель СМИ натыкается на расчлененный труп в лесу Поконос. Его пытаются обвинить в убийстве известного белого лидера одной из шовинистических организаций. В итоге главный герой вынужден бороться за свою невиновность и жизнь, спасая в том числе свою семью.

6
«Кто быстрее?», 1 сезон, комедия (Россия)

Бывший зэк по прозвищу Кекчуп попадает в аварию на трассе. Теряя сознание, он рассказывает про бриллианты девяти незнакомцам, оказавшимся рядом, и говорит два кодовых слова: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, все они пускаются в погоню за драгоценностями. Только герои не знают, что их догоняют экс-полицейский и его попутчица, головорезы бывшей подельницы Кекчупа и сам виновник аварии, который вышел из комы.

  • Премьеры каких сериалов состоялись на этой неделе, можно узнать здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311683/
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