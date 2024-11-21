Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, мультфильм о Суперсанте, а также фильм с участием Дмитрия Нагиева.

1 «Папаша» (комедия) (комедия)

Одинокий 40-летний инфантильный мужчина внезапно узнает, что у него есть 17-летняя дочь — «трудный подросток», живущая в детском доме. И ему, как единственному попечителю, надо провести с ней три месяца до ее совершеннолетия.

2 «Суперсанта» (мультфильм) (мультфильм)

Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в Суперсанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.

3 «Первые ведьмы. Потомство» (ужасы) (ужасы)

Популярные блогерши отправляются на место самой массовой в истории казни ведьм. В XVII веке местный викарий проводил здесь самосуд над женщинами, считая, что они потомки самых первых ведьм. Но одна из жертв действительно была ведьмой и, умирая, прокляла священника и здешние земли. Прибыв на место, девушки сталкиваются с жуткими и необъяснимыми явлениями.

4 «Профессионал» (боевик) (боевик)

Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто.

5 «Зять» (комедия) (комедия)

Жизнь примерного мужа и образцового отца Олега размеренна и спланирована на годы вперед. Но у судьбы свои планы: юная красавица-дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона, с которым их объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость. Настолько бурная, что Олег предпочитает держать в тайне даже от семьи.

6 «Хищные земли» (фантастика) (фантастика)

Мир изменился. Он стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

7 «Моя геройская академия: ты следующий» (аниме) (аниме)

О фанате супергероев Идзуку Мидории, который разрушил свою мечту поступить в академию супергероев и стать следующим «Всемогущим» — величайшим героем. Но после случайной встречи с самим Всемогущим Мидория клянется работать изо всех сил, чтобы стать символом и маяком надежды для всего мира.

8 «Злая: Сказка о ведьме Запада» (фэнтези, мюзикл) «Злая: Сказка о ведьме Запада» (фэнтези, мюзикл)

Экранизация одного из самых популярных бродвейских мюзиклов от знаменитого режиссера Стивена Долдри. В основе сюжета картины — история соперничества двух ведьм из страны Оз — злой Эльфабы и доброй Глинды.