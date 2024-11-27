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Общество

Снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке: вы согласны на реновацию? Опрос

Глава Госстроя Нурдан Орунтаев анонсировал снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке. По его словам, построенные в СССР дома были рассчитаны на 50-70 лет. А так как в Кыргызстане нет управляющего, который следил бы за качеством домов, они приходят в непригодность. У некоторых, сказал чиновник, вовсе нет фундамента, и государство не может рисковать жизнями людей, которые живут в таких домах.

Правда, отметил Нурдан Орунтаев, проект реновации пока «на словах». Но заявил, что в первую очередь снесут объекты без фундаментов. Вместо них построят высокотехнологичные объекты.

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Глава Госстроя рассказал немного о механизмах новой программы по сносу старых домов.

«Мы должны предоставить условия в двух формах — с вовлечением инвестиций и государственного бюджета. К примеру, инвестор приезжает и хочет купить участок по программе реновации. Он обращается в соответствующий орган и получает возможность выкупа. Идет договариваться с жильцами, которые должны остаться довольными. То есть выкупает жилье по рыночной цене или же предлагает другие условия. Далее сносит старый объект и на этом месте строит дом», — заявил он.

Чиновник заверил, что по программе реновации государство не будет принуждать сносить старые дома. Будет принят закон, который учтет интересы граждан.

Слова Нурдана Орунтаева вызвали бурное обсуждение среди горожан. Одни недоумевают, зачем придумывать какой-то новый механизм, когда есть рынок, на котором квартиры свободно продаются и покупаются? Кто-то считает, что хрущевки и «сталинки» намного безопаснее современных построек.

Редакция 24.kg решила узнать мнение читателей по этому вопросу.

Как вы относитесь к реновации и сносу «сталинок» и хрущевок?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312329/
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