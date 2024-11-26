В Госстрое рассказали, как будет работать программа реновации

Строительные компании будут договариваться с жителями домов о выкупе участка. Об этом на пресс-конференции заявил глава Госстроя Нурдан Орунтаев.

По его словам, согласно новой программе реновации, снесут объекты без фундаментов.

«При СССР ввели в эксплуатацию более 1500 высотных домов, которые состоят в реестре Госстроя. Есть дома, которые построены до 1970-х годов. Мы предполагаем, что в первую очередь будут снесены объекты без фундаментов. Вместо них построят высокотехнологичные объекты. Мы выкупили современные американские программы по строительству домов», — отметил глава Госстроя.

Нурдан Орунтаев рассказал о механизмах новой программы по сносу старых домов.

«Мы должны предоставить условия в двух формах. С вовлечением инвестиций и вовлечением государственного бюджета. К примеру, инвестор приезжает и хочет купить участок по программе реновации. Он обращается в соответствующий орган и получает возможность выкупа. Он идет договариваться с жильцами, которые должны остаться довольными. То есть он выкупает жилье по рыночной цене или же предлагает другие условия. Далее он сносит старый объект и на этом месте строит дом», — заявил он.