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Общество

В части столицы временное отключение воды. Карта

В части столицы временное отключение воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на пересечении проспекта Шабдан Баатыра и улицы 7 Апреля произошла авария на водоводе диаметром 300 миллиметров. Бригада службы водоснабжения МП «Бишкекводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы по устранению повреждения.

Для ликвидации аварии временно будет отключен водозабор ККСК, что может касаться водоснабжения в зоне его охвата.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311910/
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