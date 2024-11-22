В части столицы временное отключение воды. Карта

В части столицы временное отключение воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на пересечении проспекта Шабдан Баатыра и улицы 7 Апреля произошла авария на водоводе диаметром 300 миллиметров. Бригада службы водоснабжения МП «Бишкекводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы по устранению повреждения.

Для ликвидации аварии временно будет отключен водозабор ККСК, что может касаться водоснабжения в зоне его охвата.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Район отключения

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание.