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Общество

Акыйкатчи просит кабмин построить СИЗО в Таласской области

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева встретилась с жителями Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба института омбудсмена.

По ее данным, талассцы жаловались на нарушение их прав на образование, на медицину и другие. Омбудсмен потребовала от руководителей ведомств на месте решать жалобы населения.

К Джамиле Джаманбаевой обратилась женщина с инвалидностью c просьбой защитить ее права. По ее словам, в Бишкеке ей не смогли поставить диагноз. Ей пришлось обратиться в медучреждения Казахстана.

«Там поставили диагноз: расслоение сетчатки глаза. Мне требуется дорогостоящая операция, но у меня нет таких денег. Если мне не восстановят сетчатку глаза, то я полностью потеряю зрение. Мне отказали в адресной социальной помощи. У меня есть только мама, но она уже пережила два инсульта и не может помочь мне. Я безработная и прошу государство и вас мне помочь», — обратилась женщина к акыйкатчи.

«Уязвимые слои населения в первую очередь нуждаются в поддержке государства. Обеспечение соблюдения их прав в особом фокусе и нашего института. Мы примем все меры, чтобы вам помочь», — сказала омбудсмен.

Затем Джамиля Джаманбаева посетила ИВС УВД Таласской области, где ознакомилась с условиями содержания арестованных. На момент посещения в изоляторе находились 17 подозреваемых и обвиняемых при общей вместимости  36 человек. Из них двое — женщины. ИВС находится во дворе УВД, но в отдельном здании.

Акыйкатчи выборочно заходила в камеры и беседовала с задержанными. Отметим, что в Таласской области нет СИЗО, поэтому в ИВС содержатся и обвиняемые.

Акыйкатчи  призывает кабинет министров рассмотреть возможность строительства СИЗО в области в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством об условиях содержания арестованных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311587/
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