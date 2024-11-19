09:48
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Общество

Беспорядки в Абхазии: президент республики подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол, который подписан по итогам переговоров оппозиции с властями.

Также должность покидает и премьер республики Александр Анкваб.

Согласно Конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра — Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.

Напомним, в Сухуми несколько дней проходили протесты. Оппоненты власти митинговали против ратификации «соглашения об инвестициях с Россией».

Документ, который анонсировали год назад, предполагает масштабное расширение присутствия российского бизнеса. Местная оппозиция говорит, что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и курортного сектора. Новый договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки. Также он касается многолетних налоговых каникул для таких инвесторов, возможностей завоза иностранных работников и беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов.

Под эти нужды в Абхазии создадут филиал российского банка для финансирования проектов. На прошлой неделе толпы противников закона перекрыли мосты, связывающие столицу Абхазии Сухуми с другими районами страны. Волнения перекинулись к зданию Службы госбезопасности в Сухуми, куда доставили задержанных. По мнению местных экономистов, россияне смогут быстро взять под контроль без какого-либо участия граждан страны. При этом, по данным СМИ, на ратификации соглашения настаивают власти РФ (половина бюджета Абхазии поступает из российского).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311526/
просмотров: 715
Версия для печати
Материалы по теме
В Абхазии продолжаются беспорядки: оппозиция протаранила забор парламента
В столице Абхазии беспорядки. Штурмовали здание спецслужб и перекрывали трассы
Популярные новости
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Что построят на&nbsp;месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека Что построят на месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; проводник климатических инвестиций в&nbsp;КР «Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в КР
ENESAI Development провел закрытую презентацию и&nbsp;рассказал о&nbsp;проекте ENESAI Development провел закрытую презентацию и рассказал о проекте
19 ноября, вторник
09:44
В Бишкеке выявили притон с проститутками. Задержан 40-летний сутенер В Бишкеке выявили притон с проститутками. Задержан 40-л...
09:39
Чиновников райадминистрации Ноокена уличают в злоупотреблении — Генпрокуратура
09:26
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара
09:01
На мужчину напали с ножом, забрали смартфон и деньги. Подозреваемые задержаны
09:00
СОР29. Примут ли новую финансовую цель для решения вопросов климата?
18 ноября, понедельник
23:44
Интерфейс WhatsApp будет обновлен: что изменится в мессенджере
22:33
120-летие Клавдии Антипиной. Фестиваль «Наследие. Мурас» пройдет в Бишкеке
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны