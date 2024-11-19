Беспорядки в Абхазии: президент республики подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол, который подписан по итогам переговоров оппозиции с властями.

Также должность покидает и премьер республики Александр Анкваб.

Согласно Конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а исполняющим обязанности премьер-министра — Валерий Бганба, который ранее занимал этот пост.

Напомним, в Сухуми несколько дней проходили протесты. Оппоненты власти митинговали против ратификации «соглашения об инвестициях с Россией».

Документ, который анонсировали год назад, предполагает масштабное расширение присутствия российского бизнеса. Местная оппозиция говорит, что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и курортного сектора. Новый договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки. Также он касается многолетних налоговых каникул для таких инвесторов, возможностей завоза иностранных работников и беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов.

Под эти нужды в Абхазии создадут филиал российского банка для финансирования проектов. На прошлой неделе толпы противников закона перекрыли мосты, связывающие столицу Абхазии Сухуми с другими районами страны. Волнения перекинулись к зданию Службы госбезопасности в Сухуми, куда доставили задержанных. По мнению местных экономистов, россияне смогут быстро взять под контроль без какого-либо участия граждан страны. При этом, по данным СМИ, на ратификации соглашения настаивают власти РФ (половина бюджета Абхазии поступает из российского).