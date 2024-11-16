Фильм «Качкын» участвует в Х Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе.

По данным национальной киностудии «Кыргызфильм», работа режиссера Дастана Жапара представлена в номинации «Лучший фильм» категории Asian vision («Азиатский взгляд»).

Напомним, мировая премьера картины «Качкын» прошла на международном кинофестивале в Пусане (Республика Корея).

Фильм посвящен серьезной проблеме торговли людьми и безопасности миграции. Основные съемки проходили в Нарыне, Балыкчи и Токтогуле.

Asian World Film Festival (AWFF) — это кинособытие, которое призвано поддержать и показать лучшие ленты из более чем 50 стран и регионов Азии в Голливуде.

Фестиваль основан в 2015 году режиссером и общественным деятелем Садыком Шер-Ниязом. За десятилетие он поддержал свыше тысячи азиатских фильмов, включая полнометражные, короткометражные и документальные проекты.

AWFF — единственный фестиваль, который вручает премию Брюса Ли за выдающийся вклад в киноискусство.