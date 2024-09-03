Мировая премьера фильма «Качкын» режиссера Дастана Жапара пройдет в Корее

Мировая премьера фильма «Качкын» кыргызстанского кинорежиссера Дастана Жапара состоится на международном кинофестивале в Пусане (Республика Корея). Об этом сообщила продюсер ленты Суйум Сулайманова.

Эта работа номинирована в категории «Лучший фильм». Она посвящена серьезной проблеме торговли людьми и безопасности миграции.

Основные съемки фильма проходили в Нарыне, Балыкчи и Токтогуле.

Режиссер Дастан Жапар стал известен после создания фильмов «Атанын керээзи» и «Акыркы коч».

Кинофестиваль в Пусане — крупнейший в Азии. Он ежегодно проходит в Республике Корея, начиная с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссеров. Официальное эксклюзивное место проведения фестиваля — Пусанский киноцентр. Торжественная церемония открытия состоится 2 октября.