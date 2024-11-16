Эксперт: Миграционная политика РФ усугубляет социальные конфликты

Сотрудник берлинского научного центра «Карнеги» Темур Умаров в часовом подкасте рассказал, как он представляет ближайшее будущее миграционной политики России, и ответил на вопрос, в чем разница между антимигрантскими инициативами в РФ и протекционистскими мерами в других странах.

Журналист 24.kg прослушала подкаст и подготовила краткое резюме озвученного экспертом.

По словам Темура Умарова, антимиграционная риторика представителей российского истеблишмента приведет в итоге к тому, что в РФ будут приезжать только сезонные рабочие в рамках государственных краткосрочных проектов. То есть властям российских регионов, заинтересованным в таких мигрантах, придется напрямую договариваться с государствами Центральной Азии о поставках рабочих рук.

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«И эти рабочие как раз таки интегрироваться в российское общество не будут. Они останутся жить в социальном вакууме, в своих общежитиях. Не станут учить русский язык и пытаться влиться в местное комьюнити. В результате все это приведет к тому, что местные жители в том или ином регионе будут требовать от чиновников выселить этих рабочих. В отдельных странах Центральной Азии мы такое могли наблюдать по отношению к китайским мигрантам, являющимся этими самыми рабочими на сезон, о которых я говорю, и живущим в социальной изоляции. Подобная тенденция опасна тем, что провоцирует конфликты и стычки. Они, в свою очередь, выливаются в антимигрантские протесты. Иными словами, Российская Федерация сейчас делает вид, что решает проблему. Но на самом деле только ухудшает и усугубляет ее», — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос ведущей, он согласился с тем, что сейчас по всему миру наблюдается антимигрантский тред, включая устоявшиеся и развитие демократии в тех же США или Германии. Но тут, как отмечает Темур Умаров, важно понимать отличие тенденций в этих странах от России.

Российское государство не демократическое. Если в Европе или Америке власти, наблюдая за существующими запросами в обществе, отвечают на них, то в РФ государство сначала определяет, в каком направлении нужно двигаться, и потом пытается навязать этот спрос обществу через полностью подконтрольные СМИ, фабрику прокремлевских троллей и демонстрационные практики, легализуя тем самым свои действия против мигрантов. Темур Умаров

Он подчеркнул — сегодня в России насилие вошло в норму, как и насильственная риторика. Прочно вошло в обиход понятие «о русскости» как особенности граждан РФ. Хотя, как говорит аналитик, оно весьма расплывчато с этнической точки зрения.

«Очень много говорится о превосходстве одних людей по отношению к другим. На фоне такой риторики нормализуется и другая риторика — неприятия всех иновыглядивших. В то же время власти говорят обществу, мол, это не мы такие, а вы. Но если мы посмотрим на те заявления, исходящие от политиков России, патриарха Кирилла, то увидим — эта сомнительная идеология спускается сверху и выдается за норму. В этой ситуации сам президент Владимир Путин от этого отодвигается и не встает ни на чью сторону, но и не критикует. Единственное, что от него было, — граждане РФ должны соблюдать законы этой страны, а кто не должен, скажите мне? Лично у меня складывается такое ощущение, что Путин хочет понравиться всем, чтобы потом, когда станет ясно, куда Россия движется и куда завернет, сказать — а я всегда так думал, это говорил и это поддерживал», — добавил он.

Между тем российские власти опасаются идей национализма. Целеполагание у РФ — уничтожить любую силу, которая может выступить как конкурент им. Но в новой России, я уверен, будет националистическая партия, и она будет в парламенте и будет продвигать те идеи, которые продвигал, в частности, главный российский оппозиционер Алексей Навальный. Темур Умаров

Но, как заметил он, идея русского марша противоречит идеи российской государственности. Это не про этничность, не про русскость, это про обладание паспортом российского государства.

«Я уже не буду говорить о том, что на этих русских маршах высказываются против равноправия с жителями Северного Кавказа. Хотя это очень деструктивная идея, которая как-то смыкается с другим крылом политической шкалы — о деколонизации РФ и ее разделении на разные независимые субъекты. Но главная неискренность российской политики в том, что Кремль, боровшись с националистами, использует их риторику и подает ее как исходящую снизу, а не спущенную сверху», — заключил эксперт.

Напомним, в октябре Государственная дума приняла пакет законов, направленных на ужесточение миграционной политики. А 15 ноября появилось сообщение о том, что члены фракции «Новые люди» хотят внести законопроект о введении так называемого «мигрант ID».