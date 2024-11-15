Как избежать принудительного призыва: советы правозащитников для мигрантов

С 1 октября в России начался осенний призыв на срочную службу, который проходит жестче весеннего из-за короткого срока кампании. Российская коалиция юристов и экспертов правозащитных организаций «Призыв к совести» сообщила 24.kg, что рейды и проверки в отношении мигрантов и новых граждан РФ стали более частыми и агрессивными.

В августе 2024 года вступил в силу новый закон, согласно которому граждане могут лишиться гражданства за несвоевременную постановку на воинский учет. Под его действие попадают и новые граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, что делает их особенно уязвимыми в условиях ужесточившихся правил призыва.

«Призыв к совести» рекомендует мигрантам следующие шаги, если их остановила полиция на улице.

Не проходите мимо

Люди, переехавшие в Россию, более уязвимы перед произволом. Часто они не знают о своих правах и о том, как их можно защищать из-за языкового барьера, информационного вакуума и прежнего опыта столкновения с госорганами. Полиция также манипулирует российским гражданством, обещая его за контрактную службу и угрожая отобрать, если человек не подчиняется. Государство использует уязвимость мигрантов и людей с приобретенным гражданством, а также растущую ксенофобию в обществе, чтобы пополнять войска и продолжать вести войну.

Если у вас есть военный билет или вы невоеннообязанный, вы можете помочь другим людям избежать вербовки или насильственного призыва. Столкновение с полицией — это неприятно и может быть страшно, но если не противостоять беззаконию, пока еще возможно, оно разрастется и коснется всех.

В чем произвол?

Рейды незаконны. Полиция не имеет права массово задерживать и доставлять людей в военкомат для вербовки на контракт или постановки на учет.

Людей вербуют на контракт, угрожая лишением гражданства и депортацией. Или утверждают, что без контракта невозможно получить гражданство. Обещают работу на стройке или в тылу, но не предупреждают, что контракт бессрочный.

Все граждане России имеют одинаковые права, независимо от того, когда они получили паспорт. Право на отказ от военной службы есть у всех — каждый мужчина от 18 до 30 лет может добиваться отсрочки или освобождения от службы или замены ее на альтернативную гражданскую. Конечно, при принудительной постановке на учет об этом не говорят, а угрожают лишением гражданства, что по новым законам действительно возможно.

Передайте информацию о правах

Полиция не вправе доставлять в военкомат, требуйте повестку на постановку на учет на будущее и ничего не подписывайте, кроме этой повестки.

Не заключайте контракт. Он продлевается автоматически до конца войны, и уволиться очень сложно. Заключить его можно только добровольно. Мобилизации сейчас нет.

Не проходите медосвидетельствование. Требуйте повестку для этого и направление на анализы. Вы вправе покинуть военкомат в любой момент, но после обязательно свяжитесь с правозащитниками.

Также возьмите контакты близких, сообщите им о рейде, передайте контакт @agsnowarbot.

Взаимодействие с полицией

Не бейте, не толкайте и не хватайте сотрудников полиции — иначе вам грозит задержание с последующим арестом или возбуждение уголовного дела. Потребуйте у сотрудников полиции представиться и объяснить, почему они задерживают людей. Запишите их данные: имена, звания, номера жетонов.

Вы можете попытаться снять на фото или видео их действия, а высказывания записать на диктофон. Если происходит насилие, обязательно документируйте это, даже просто текстом.

Сообщите, что вы обжалуете их действия, и начните это делать сразу на месте.

Пожалуйтесь на действия полиции

Кому жаловаться:

в управление МВД региона;

в региональную прокуратуру;

уполномоченному по правам человека в вашем регионе.

Сначала позвоните и сообщите, что происходит. Запишите ФИО, с кем вы разговаривали.

После этого можно подать жалобы по почте, через интернет-приемные или по электронному адресу.

В жалобах укажите, как именно сотрудники полиции нарушали закон, где и когда это произошло. Вам необязательно ссылаться на конкретные нормы закона, достаточно описать ситуацию и попросить проверить законность действий полицейских.

За время работы «Призыв к совести» проведено 19 тысяч 242 консультации.

В ответ на рост рейдов и увеличение случаев принудительного призыва с октября «Призыв к совести» расширяет свою деятельность и готовится отвечать на запросы на 5 дополнительных языках: кыргызском, таджикском, узбекском, арабском и английском.

Это позволит оказать юридическую помощь мигрантам из Центральной Азии и другим иностранцам, которые сталкиваются с угрозами насильственной вербовки или депортации за нарушение правил воинского учета. В организации уже получили обращения от людей, родившихся в Таджикистане, на оккупированных территориях, а также от тех, кто столкнулся с давлением вербовщиков.

У правозащитников есть своя горячая линия, точнее бот, который помогает консультировать мигрантов.