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Общество

В Госдуме инициируют введение единого документа для иностранцев — мигрант ID

В Госдуму хотят внести законопроект о введении так называемого мигрант ID. Инициаторами выступили члены фракции «Новые люди».

Как сообщили в пресс-службе депутатского объединения, готовится к внесению в Госдуму законопроект о введении так называемого мигрант ID — единого документа, удостоверяющего личность иностранца на территории России, с электронным носителем информации.

Согласно документу, новыми положениями предлагается дополнить Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Предполагается, что иностранец обязан будет оформить мигрант ID для временного пребывания на территории РФ для осуществления трудовой деятельности, а также других целях, предусмотренных законодательством. Иностранным гражданам, являющимся высококвалифицированными специалистами, предлагается предоставлять документ в ускоренном порядке.

Депутаты предлагают установить, что мигрант ID оформляется до въезда в Россию по заявлению иностранца. При этом он будет иметь доступ к личному кабинету в мигрант ID для обновления сведений. В заявлении об оформлении такого документа должны содержаться данные об образовании, наличии или отсутствии судимости, планируемом сроке пребывания в России, и медицинские документы.

«Иностранный гражданин имеет право на въезд на территорию Российской Федерации только при одобрении заявки на оформление мигрант ID. Иностранный гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации, обязан предоставить свои биометрические данные в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, пройти экзамен по русскому языку как иностранному при осуществлении трудовой деятельности на территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Также депутаты предлагают предусмотреть, что иностранцы, находящиеся в России до вступления в силу порядка правил оформления мигрант ID, обязаны оформить его в течение 30 дней. Те, кто не выполняют требования, подлежат административному выдворению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311284/
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