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Общество

Смысла в парковке на месте Восточного автовокзала в Бишкеке нет, считают в БГК

Смысла в создании многоярусной парковки на месте Восточного автовокзала нет. Об этом на сессии БГК сказал депутат Казыбек Эргешов.

Он отметил, что в том районе частный сектор, нет госучреждений, рынков, торговых центров, поэтому нет необходимости в транспортной инфраструктуре.

«Надо учесть мнение жителей этого района. Лучше сделать там соцобъект», — заметил депутат.

Его коллега Гульнара Сатыбалдиева сказала, что строительство парковки — это было предложение. «Позиция мэрии, так как здание является памятником, — сделать там детский центр», — подчеркнула она.

Вице-мэр Азамат Кадыров и председатель БГК Куванычбек Конгантиев сказали, что в проекте постановления нет речи о парковке, а лишь о даче согласия на принятие в муниципальную собственность Восточного автовокзала.

Казыбек Эргешов ответил, что речь о парковке идет в справке-обосновании к проекту постановления. «Для решения проблемы пробок муниципалитет предлагает на территории Восточного автовокзала разместить многоярусную парковку, разбить парк», — зачитал он.

Напомним, в конце 2023 года мэрия сообщила о создании нового автовокзала вместо Восточного на объездной дороге и запуске первого городского автобусного маршрута до него.

С середины января автовокзал официально начал работать, на него приезжают маршрутки из населенных пунктов Иссык-Кульской и Нарынской областей.

В третьем квартале планируют перенести Западный автовокзал. Уже выбрано место — с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту. По проекту до него будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292568/
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