Стало известно, что могут разместить в здании Западного автовокзала Бишкека

В здании Западного автовокзала Бишкека могут разместить Госрегистр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он напомнил, что по инициативе главы государства Садыра Жапарова автовокзалы переносят за пределы города. Это делают в целях создания комфортной среды для жителей столицы и снижения количества автомобильных заторов.

«По поручению президента начали работу по возвращению государству незаконно проданных земель автовокзалов Бишкека. Некоторые части отдали в частные руки, а здания без ремонта начали стареть. При поддержке руководства страны старые автовокзалы отремонтируют и разместят госучреждения», — написал Каныбек Туманбаев.

В частности, по его словам, в здании Западного автовокзала могут разместить Госрегистр и ЦОН.

Управделами президента отметил, что здание и земля принадлежат государству. Поэтому необходимо привести все в порядок. «Для этого заранее надо оповестить арендаторов-частников и начать процедуру расторжения договоров с ними. При необходимости нужно обратиться в судебные органы», — добавил он.

Напомним, в конце 2023 года мэрия сообщила о создании нового автовокзала вместо Восточного на объездной дороге и запуске первого городского автобусного маршрута до него. С середины января автовокзал официально начал работать, на него приезжают маршрутки из населенных пунктов Иссык-Кульской и Нарынской областей.

В конце апреля здание и территория Восточного автовокзала перешли в собственность Бишкека.

В третьем квартале планируют перенести Западный автовокзал. Выбрано место — с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту. Его уже строят. По проекту до него будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.

По словам председателя кабмина Акылбека Жапарова, как минимум $25 миллионов потребуется на реализацию проекта по переносу автовокзалов за черту города.