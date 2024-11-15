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Общество

На телеканале CNN Türk восхитились кыргызским калпаком

В прямом эфире CNN Türk, обсуждая визит президента США Дональда Трампа в Израиль, журналисты  показали кыргызский калпак и рассказали о нем.

Дело в том, что во время посещения Стены Плача в Иерусалиме Трамп надел черную кипу. 

Журналист Ахмет Хакан заявил, что если у евреев есть кипа, то у турецкого народа есть головной убор, принадлежащий кыргызам. Позже он продемонстрировал зрителям калпак.

Присутствующий в студии корреспондент TürkMedya Ankara Мелик Йигител рассказал, что этот национальный головной убор ему подарили в Кыргызстане. Когда он надел его, коллеги восхитились и сказали, что ему очень к лицу головной убор. 

Историк, писатель Хакан Байракчы отметил, что преподавал в Турции кыргызстанским студентам курс и смог выучить пару слов у них. Он подчеркнул схожесть языков.  

В завершение ведущий Ахмет Хакан передал привет кыргызскому народу. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311233/
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