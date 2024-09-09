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Общество

В Казахстане произошло массовое отравление школьников

В Мангистауской области Казахстана произошло массовое отравление школьников. Об этом сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

По его данным, на первую половину дня 9 сентября под наблюдением врачей находятся 460 детей. Из них 83 госпитализированы, двое детей находятся в реанимации. Состояние всех пострадавших, включая детей в реанимации, стабильное с положительной динамикой. В связи с улучшением состояния здоровья двоих детей, находившихся в реанимации, переводят в общее отделение.

«В настоящее время все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте работают представители комитета по охране прав детей Министерства просвещения. Ведется работа по оказанию мер поддержки пострадавших и их семей. Круглосуточно работает штаб», — сообщает пресс-служба премьер-министра.

Для усиления мер по локализации и ликвидации вспышки в регион направлены специалисты Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга.

По поручению главы правительства Олжаса Бектенова в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущения повторения подобных случаев.

В школе № 8 села Бесшокы проводится расследование. Виновные будут привлечены к ответственности.

По факту массового отравления школьников полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

Отметим, что ученики младших классов начали поступать в больницы с вечера 6 сентября с симптомами отравления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304496/
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