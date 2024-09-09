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Общество

Рождаемость в России упала до исторического минимума — данные Росстата

Рождаемость в России упала до исторического минимума, следует из данных Росстата.

За первое полугодие 2024 года родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Рождаемость в 2023 году была рекордно низкой с 1999-го. В начале лета этого года число новорожденных упало на 6 процентов — до 98,6 тысячи. Впервые показатель снизился и стал ниже 100 тысяч новорожденных.

За первое полугодие зафиксировали рост естественной убыли населения — 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за этот же период 2023 года, но убыль населения компенсируется миграционным приростом на 20 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304488/
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