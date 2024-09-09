Следует ли возвращать статус экс-президента Аскару Акаеву? Итоги опроса 24.kg

Меньше четверти (23 процента проголосовавших) читателей 24.kg согласны с тем, чтобы Аскару Акаеву вернули статус экс-президента? Таковы итоги опроса.

Однако большая часть проголосовавших ответила отрицательно. 26 процентов (654 человека) считают, что Аскар Акаев не достоин этого статуса и расходов на него из бюджета. Примерно такое же количество — 24 процента (608 голосов) согласны с тем, что бывшему лидеру страны надо не статус возвращать, а судить за все, что он натворил.

Еще 16 процентов (413 читателей) категорически против. Они опасаются, что так потом и Курманбека Бакиева оправдают.

Согласны ли вы с тем, чтобы Аскару Акаеву вернули статус экс-президента? Нет. Он не достоин этого статуса и расходов на него из бюджета. — 26% — 654 голоса Нет, он в Кыргызстане совсем не нужен. — 4% — 123 голоса Ему не статус надо возвращать, а судить за все, что он натворил. — 24% — 608 голосов Категорически против. Так потом и Курманбека Бакиева оправдают. — 16% — 413 голосов Да. Аскар Акаев был первым президентом независимой страны. — 23% — 575 голосов Мне без разницы. — 4% — 112 голосов

Напомним, бывший глава Кыргызстана Аскар Акаев направил в Жогорку Кенеш письмо с просьбой восстановить ему статус экс-президента. В парламенте сказали, что вопрос сразу не включат в повестку дня. Сначала проведут переговоры с фракциями, их лидерами и депутатами.

Президент Садыр Жапаров также прокомментировал ситуацию вокруг вопроса о возможном возвращении статуса. По мнению главы государства, Аскар Акаев воспользовался законным правом защищать свои интересы, этот вопрос Жогорку Кенеш должен решить самостоятельно. Президент сказал, что после своего избрания виделся с Аскаром Акаевым три раза и они не обсуждали этот вопрос. Он добавил, что депутаты сами решают.

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Ему кажется, что Аскар Акаев подал данное обращение, чтобы в истории его имя осталось в статусе экс-президента. Бывшему президенту исполнилось 80 лет. Поэтому, думает Садыр Жапаров, его не интересуют пенсия, охрана и другое.

Отвечая на вопрос, если после возвращения Аскару Акаеву этого статуса в парламент также обратятся Алмазбек Атамбаев и Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров отметил, что нельзя сравнивать просьбу Акаева с ситуацией Атамбаева или Бакиева. По его словам, есть большая разница. Так как, когда Акаев покидал республику, не было допущено человеческих жертв, в отношении него не было возбуждено уголовное дело и его не объявляли в розыск.

Аскар Акаев управлял страной в 1990-2005 годах. 24 марта 2005-го в результате так называемой тюльпановой революции его свергли. Акаев покинул республику и с тех пор живет в России. Генеральная прокуратура после бегства главы государства возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи.

Вернулся на родину Аскар Акаев лишь спустя 16 лет, чтобы дать показания по делу «Кумтора». После второго визита стало известно, что с него сняли все обвинения по делу.

В случае возвращения Акаеву статуса он получит ряд льгот и преференций по Закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента Кыргызской Республики».