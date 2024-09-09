В Бишкеке проводятся рейды в общественном транспорте

Муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» проводит рейды по контролю за качеством обслуживания общественного транспорта в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сотрудники предприятия выходят на линии для обеспечения соблюдения санитарных норм, проверки технического состояния транспорта, наличия действующих талонов у водителей и способами оплаты, включая платежи через QR-код.

Также в связи с началом учебного года проводится контроль за интервалом движения и пассажиропотока.