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Общество

В Бишкеке проводятся рейды в общественном транспорте

Муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» проводит рейды по контролю за качеством обслуживания общественного транспорта в городе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сотрудники предприятия выходят на линии для обеспечения соблюдения санитарных норм, проверки технического состояния транспорта, наличия действующих талонов у водителей и способами оплаты, включая платежи через QR-код.

Также в связи с началом учебного года проводится контроль за интервалом движения и пассажиропотока.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304467/
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