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Общество

Активисты в Бишкеке потребовали остановить отправку 100 троллейбусов в город Ош

Активисты в Бишкеке потребовали остановить отправку 100 троллейбусов в Ош. Они призвали жителей столицы обращаться с письмами в Жогорку Кенеш, мэрию и БГК, чтобы сохранить этот общественный транспорт.

На втором транспортном курултае участники подписали резолюцию, состоящую из четырех требований:

  • прекратить передачу 100 троллейбусов в связи с острым дефицитом общественного транспорта в городе;
  • остановить ликвидацию троллейбусной сети;
  • отменить постановление Бишкекского городского кенеша от 29 августа 2024 года № 152 «О даче согласия на безвозмездное отчуждение пассажирских троллейбусов в государственную собственность Кыргызской Республики» ввиду отсутствия письменного согласия Европейского банка реконструкции и развития и других нарушений процедур принятия документа;
  • создать и реализовать планы по развитию общественного транспорта в Бишкеке, включая обновление троллейбусной системы, закупку сочлененных машин, внедрение выделенных полос и реформирование маршрутной сети и расписаний.

Активисты отмечают, что с началом учебного года в столице начались многочасовые пробки, автобусы переполнены (как раньше было с маршрутками), пассажиры вынуждены пропускать по два-три автобуса, чтобы просто поместиться в салоне. Сентябрь этого года начался с систематических опозданий на работу и учебу, утренних стрессов и плохого настроения, а это напрямую влияет на трудоспособность, эффективность в делах и в целом на экономическое развитие государства.

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«И в такой ситуации острой нехватки общественного транспорта мэрия города забирает у бишкекчан 100 троллейбусов вместе с проводами, столбами и подстанциями, что означает полный разгром самого экологически чистого транспорта. На замену троллейбусам сейчас выходят 50-60 автобусов, которые могли бы обслуживать другие маршруты, где у жителей нет доступа к общественному транспорту или приходится делать пересадки. Электробусы в будущем могут позволить охватить другие районы Бишкека, но транспорт нужен сейчас. Представители Азиатского банка развития, которые дают кредит на электробусы, на встрече с жителями показали документы, где только 25 старых троллейбусов подлежат замене, и сказали, что троллейбусы должны работать вместе с электробусами», — подчеркнули участники курултая.

Они указали, что в настоящее время в Оше есть две линии, которые полностью обеспечены новыми троллейбусами за счет кредита 2018-го. В 2022 году там взяли еще один кредит на новые троллейбусы.

«Даже если будет построена новая, третья, линия длиной 6,3 километра, то для ее обслуживания едва ли потребуются 180 километров контактной сети и 100 троллейбусов, которые забирают из Бишкека. Адекватных оснований для передачи столичного имущества нет, только убытки для города и ущерб здоровью. На строительство новых троллейбусных линий в 210 километров потребуется $111 миллионов, это не считая 19 подстанций и самих депо. Изначально троллейбусы закупались по $170 тысяч каждый. Из них 50 купили только семь-восемь лет назад. Они даже половины срока эксплуатации не прошли. Более того, перевозка транспортной системы в южную столицу обойдется в дополнительные $400 тысяч», — сказали активисты.

Они считают, что передача троллейбусов прошла с нарушениями, так как решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI (от 21 декабря 2016-го) и принималось без учета позиции жителей, которые выступали против во время общественных обсуждений.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в столице полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные, и в решении проблем с пробками в городе их маршрут можно изменить, а с троллейбусами такое решение невозможно.

Муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304428/
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