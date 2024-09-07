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Общество

В Бишкеке открыли новый детский сад домашнего типа

В рамках программы «Правительственные акселераторы» в Октябрьском районе Бишкека открыли детский сад домашнего типа «Агуша». Об этом сообщили в мэрии.

На церемонии присутствовали руководство района, а также родители и дети. Открытие сопровождалось праздничной программой.

В Октябрьском районе функционируют 42 муниципальных детских сада, 108 частных и 5 домашних садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

В муниципалитете напомнили, что все желающие могут открыть детский сад домашнего типа в установленном порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304347/
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