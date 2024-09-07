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Общество

Третий Евразийский экономический форум пройдет в Ереване

Третий Евразийский экономический форум пройдет в Ереване 30 сентября — 1 октября, сообщается на сайте оргкомитета.

Участники мероприятия обсудят актуальные направления экономического сотрудничества государств — членов союза, такие как стратегическое развитие ЕАЭС, всесторонняя кооперация и технологическое партнерство, цифровизация, развитие транспортной инфраструктуры и логистики, качество внутреннего рынка и поддержка предпринимательства, а также международное сотрудничество. Тематика сессий деловой части форума будет ориентирована на поиск решений актуальных и требующих совместного внимания вопросов повестки евразийской «пятерки».

Мероприятие приурочено к заседанию Евразийского межправительственного совета и предусматривает участие глав правительств и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, членов правительств третьих государств, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках объединения.

Форум пройдет под председательством Республики Армения в органах Евразийского экономического союза в 2024 году. В программу включено более 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием глав правительств ЕАЭС на тему «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод». В ходе дискуссий эксперты стран-участниц и третьих государств обсудят новые направления стратегического развития союза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304332/
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