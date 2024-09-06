19:43
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

7 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Шопокова, Карабаева), Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина, Набережная, Шопокова, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупская, Фрунзе, Шоссейная), Кок-Жар, Гроздь (улицы 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Участок, Грозденская, Шаршенова);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Кызыл-Октябрь (улицы Дружбы, Барктабаса);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улица Садовая);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Буденовка (улицы Осмонова, Первомайская), Красная Речка (улица Октябрьская).
2
Ошская область
  • 08.00-19.00 — села Кара-Таш, Кондук, Ой-Тал, Терек, Кызыл-Жар, Алайкуу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304316/
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В одной из квартир Бишкека взорвалась люстра из-за перенапряжения в сети
14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 августа: где в Бишкеке отключат свет
Жители Сокулука вторые сутки сидят без электричества
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
7 августа: где в Бишкеке отключат свет
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября увеличатся пенсии&nbsp;&mdash; постановление кабмина В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Бизнес
MBANK совместно с&nbsp;НБ&nbsp;КР&nbsp;напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK совместно с НБ КР напоминает о важности защиты от мошенников
Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код
Тариф &laquo;О!Семья+&raquo; стал еще дешевле и&nbsp;лучше Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
6 сентября, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: киновечер, фортепьянная музыка и спектакли Афиша Бишкека на выходные: киновечер, фортепьянная музы...
18:30
7 сентября: где в регионах отключат свет
18:23
MBANK совместно с НБ КР напоминает о важности защиты от мошенников
17:31
Повышение цен на мясо прокомментировали в Антимонопольной службе
17:04
Пассажирский поезд Бишкек — Москва может начать курсировать в 2025 году