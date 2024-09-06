7 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Шопокова, Карабаева), Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина, Набережная, Шопокова, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупская, Фрунзе, Шоссейная), Кок-Жар, Гроздь (улицы 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Участок, Грозденская, Шаршенова); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — село Кызыл-Октябрь (улицы Дружбы, Барктабаса); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — село Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — село Чуй (улица Садовая); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Буденовка (улицы Осмонова, Первомайская), Красная Речка (улица Октябрьская). 2 Ошская область Ошская область