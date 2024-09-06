С октября 2024 года тарифы на электроэнергию для прочих потребителей будут установлены в размере 376,7 тыйына за киловатт-час без учета налогов. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что сейчас промышленные, сельскохозяйственные и «прочие небытовые потребители» платят по 3,18 сома за киловатт-час (без учета налогов).

Минэнерго предлагает оставить тариф для промышленных и сельскохозяйственных потребителей. А для категории «прочие небытовые потребители» повысить его на 18,5 процента — до 3,77 сома.

Уточняется, что в категорию «прочие небытовые потребители» не входят население, насосные станции, зарядные станции для электромобилей, интернаты, религиозные учреждения, бюджетные потребители, сельское хозяйство, промышленность, майнинг, золоторудная промышленность, литейное производство, выпуск алкоголя и цементные заводы. Для этих категорий тарифы не меняются.