Проблем будет меньше? На водозаборе «Баш-Карасуу» запустили пять новых скважин

На водозаборе «Баш-Карасуу» прошла торжественная церемония запуска пяти скважин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, дополнительные скважины позволят обеспечить водой 12 сел Орокского айыл окмоту, жилмассивы «ТЭЦ-2», верхнюю часть «Ак-Орго», «Ак-Ордо», а также южную часть «Арча-Бешика».

«Подключение новых скважин существенно снизит нагрузку на Орто-Алышский водозабор, увеличив производительность «Баш-Карасуу» до 500 кубометров в час», — отметили в муниципалитете.

Читайте по теме Дефицита воды в Бишкеке не будет? Что делает мэрия, чтобы не повторился коллапс

Там добавили, что поддержка и ускорение действий в водном секторе со стороны кабинета министров сделали возможной реализацию этого проекта. В частности, для расширения водозабора кабмин выделил и трансформировал земельный участок площадью 9,3 гектара и предоставил финансирование — 150 миллионов сомов.

«Новые скважины имеют глубину 200 метров и оборудованы погружными насосами. Работы по их бурению начались в мае. Выполнена укладка трубопровода от каждой скважины к основному сборному водоводу с установкой железобетонных колодцев, задвижек диаметром 150 миллиметров и обратных клапанов. Построены водоводы различных диаметров — от 275 до 500 миллиметров и подземная камера с двумя задвижками диаметром 500 миллиметров, что обеспечит подачу воды по основному водоводу для заполнения восточных и западных резервуаров. Для обеспечения бесперебойной работы новых скважин дополнительно установлены два трансформатора», — рассказали в мэрии.

Кроме того, завершены работы по укладке водопровода диаметром 159 миллиметров от водозабора до села Баш-Карасуу и протяженностью 2,3 километра. В настоящее время ведется строительство повысительной насосной станции (ПНС), что позволит полностью завершить проект.

Напомним, летом 2023 года в Бишкеке вводили ограничения на подачу питьевой воды и целые жилмассивы сидели без нее больше месяца. Такого в столице никогда не было. Жители села Селекционного даже выходили на митинги и перекрывали Южную магистраль.

Бывший вице-мэр города Жыргалбек Шамыралиев тогда объяснил, что в реках снизился уровень воды, а в реке Ала-Арча в конце мая ее вообще не было. «А если воды нет, то и подпитывающие водозабор «Орто-Алыш» бассейны тоже высыхают и снижается статический уровень водного горизонта», — сказал он.

Одним из способов решения проблемы с водой стала передача Бишкеку 4 гектаров земли возле водозабора «Баш-Карасуу» для бурения новых скважин.