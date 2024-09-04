22:35
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Число уволившихся учителей в бишкекской школе № 26 увеличилось до 29

Число уволившихся учителей в бишкекской школе № 26 увеличилось до 29. Об этом 24.kg сообщили в столичном департаменте образования.

Читайте по теме
Лишение статуса. В бишкекской школе № 26 за лето уволились 18 учителей

Ранее стало известно, что с 9 июля по 19 августа 2024 года уволились 18 педагогов, в том числе из-за утраченной возможности преподавания дополнительного иностранного языка, после того, как истек срок действия лицензии на гимназический компонент.

«Все учителя ушли по собственному желанию. Причины разные, среди них выезд за границу, преклонный возраст, переход в частную школу и другие», — заметили в департаменте.

Кроме того, уволилось несколько человек из числа технического персонала, поскольку начальная школа № 26 освободила здание бывшего муниципального детского сада и штат работников сократили.

Учащиеся занимаются в три смены из-за переуплотнения школы.

Школа № 26 была с углубленным изучением французского языка. На начало 2023/24 учебного года в столице работало 37 статусных образовательных организаций, из них у 11 сроки действия сертификатов закончились. Это школы № 20, 26, 28, 29, 51, 63, 64, 68, 72, 74 и 91. Им прекратили 15-процентную доплату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304022/
просмотров: 3711
Версия для печати
Материалы по теме
Новый учебный год начался, а в некоторых школах Бишкека еще идет ремонт
В Бишкеке школу № 89 закрывают на ремонт. Что будет с учащимися?
Объединение школ № 28 и 70. Родители подали иск в Административный суд
Начальная школа № 26 в Бишкеке освободит здание детского сада
Лишение статуса. В бишкекской школе № 26 за лето уволились 18 учителей
В Кыргызстане не хватает более 1,3 тысячи учителей
В районах Бишкека прошли совещания с директорами школ и детсадов. Что обсуждали
Учеба с 7.30. Все школы в Бишкеке не будут переводить на новую модель
Мэрия Бишкека открыла Telegram-канал для родителей учеников и дошкольников
Глобальный кризис: в мире не хватает 44 миллиона учителей
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие Кыргызстан вводит новые требования для иностранных граждан. Какие
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Бизнес
MBANK и&nbsp;Кыргызгосстрах подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MBANK и Кыргызгосстрах подписали меморандум о сотрудничестве
MEGA и&nbsp;Государственная страховая организация подписали меморандум MEGA и Государственная страховая организация подписали меморандум
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
4 сентября, среда
22:32
Акции протеста в 2020 году: Александр Лукашенко помиловал 60 политзаключенных Акции протеста в 2020 году: Александр Лукашенко помилов...
22:00
Чудаки парковки. Некоторые устраивают стоянки для машин на тротуарах Бишкека
21:30
В Кыргызстане с 1 октября увеличатся пенсии — постановление кабмина
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 сентября: без осадков и тепло
20:38
Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ за последний год