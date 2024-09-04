Число уволившихся учителей в бишкекской школе № 26 увеличилось до 29. Об этом 24.kg сообщили в столичном департаменте образования.

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Ранее стало известно, что с 9 июля по 19 августа 2024 года уволились 18 педагогов, в том числе из-за утраченной возможности преподавания дополнительного иностранного языка, после того, как истек срок действия лицензии на гимназический компонент.

«Все учителя ушли по собственному желанию. Причины разные, среди них выезд за границу, преклонный возраст, переход в частную школу и другие», — заметили в департаменте.

Кроме того, уволилось несколько человек из числа технического персонала, поскольку начальная школа № 26 освободила здание бывшего муниципального детского сада и штат работников сократили.

Учащиеся занимаются в три смены из-за переуплотнения школы.

Школа № 26 была с углубленным изучением французского языка. На начало 2023/24 учебного года в столице работало 37 статусных образовательных организаций, из них у 11 сроки действия сертификатов закончились. Это школы № 20, 26, 28, 29, 51, 63, 64, 68, 72, 74 и 91. Им прекратили 15-процентную доплату.