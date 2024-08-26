Начальная школа № 26 в Бишкеке освободит здание детского сада

Начальная школа № 26 в Бишкеке освободит здание муниципального детского сада. Информацию об этом 24.kg подтведили в пресс-службе столичной мэрии.

«Дети будут обучаться в тех условиях, которые должны быть в школе, а не в здании детского сада. Это муниципальное имущество, и муниципалитет своим указом имеет право принимать решения и делать передвижки для более оптимального использования», — отметили там.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мэрия попросила освободить здание до 1 сентября. По словам родителей, детям придется учиться в несколько смен.

В муниципалитете не смогли уточнить число учащихся школы.