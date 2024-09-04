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Общество

Мойте сами или собирайте на техничку. Бишкекчане жалуются на сборы в школе

В столичной школе № 38 собирают на нужды класса. Об этом 24.kg сообщили родители учащихся.

По их словам, классный руководитель спросила у детей, будут ли они мыть полы сами или придется нанимать техничку.

«Ей нужно платить 1,5 тысячи сомов в месяц, или по 50 сомов с ученика. Несогласным придется дежурить самим. Кроме того, стоит вопрос по классной копилке, деньги требуются на бумагу, тряпки, мыломоющие средства. А ведь только недавно глава кабмина заявил, что школам выделили больше средств, чем в прошлые годы, и учителям больше не придется собирать на мелкие расходы», — пожаловалась родительница.

Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила 24.kg, что на техничек всегда были предусмотрены средства, но они убирают начальную школу и места общего пользования. Что касается среднего и старшего звена, она напомнила о приказе Минобразования о привлечении учащихся к уборке класса.

Отметим, что не все оплачивают труд техничек. В некоторых школах по республике старшеклассники и раньше ежедневно убирали за собой класс.

Ранее на сборы в школе пожаловались родители учащихся кеминской школы № 3.

В 2023 году указом президента Садыра Жапарова в государственных школах (с 1-го по 11-й класс) запретили незаконные сборы денег и создание общественных фондов при них. Нехватку средств должно было покрыть государство, однако некоторые родители продолжили собирать средства на мелкие нужды.

Весной 2024-го депутат парламента Миргуль Темирбаева инициировала законопроект, предусматривающий штрафы за сбор денег в школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303983/
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