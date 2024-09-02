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Агент 024

Новый учебный год. Родители жалуются на сборы в школе

В кеминской школе № 3 с родителей собирают деньги на нужды образовательной организации. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, многие родители соглашаются, чтобы учителя «не притесняли детей».

«Многодетным особенно тяжело. Классный руководитель написала, что детям нужны влажные салфетки, туалетная бумага и жидкое мыло. На весь учебный год нужно собрать 6,8 тысячи сомов с класса. Кроме того, планируют заказать жалюзи на окна за 13 тысяч сомов, эту сумму поделят на два класса (первая и вторая смены). В прошлом году тоже собирали на нужды класса, шторы и охрану», — рассказала родительница.

В пресс-службе Министерства образования подчеркнули, что денежные сборы в школах запрещены, и посоветовали родителям обращаться в местные отделы образования.

Напомним, в 2023 году указом президента Садыра Жапарова в государственных школах (с 1-го по 11-й класс) запретили незаконные сборы денег и создание общественных фондов при них. Нехватку средств должно было покрыть государство.

Весной 2024-го депутат парламента Миргуль Темирбаева инициировала законопроект, предусматривающий штрафы за сбор денег в школах.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/303761/
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