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Общество

Штрафовать за сбор денег в школе предлагает депутат Жогорку Кенеша

Депутат Миргуль Темирбаева предлагает штрафовать за сбор денег в школах. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан в целях обеспечения права на бесплатное образование в школе, предотвращения незаконного сбора денег, в том числе путем создания общественных фондов при школах.

Депутат напомнила, что ранее президент Садыр Жапаров ввел запрет на незаконный сбор денежных средств и создание общественных фондов при школах. Министерству финансов, органам местного самоуправления, местным государственным администрациям, мэрам Бишкека и Оша поручено ежегодно выделять средства, необходимые для ремонта школ и закупки необходимого оборудования.

Однако, несмотря на запрет, введенный указом президента, сбор денег в школах продолжается.

Поэтому Миргуль Темирбаева предлагает при выявлении фактов незаконного сбора денежных средств привлекать к ответственности согласно Кодексу КР о правонарушениях. Для этого в него она инициирует внесение изменения в главу 12 «Правонарушения против интересов детей и уклада семейных отношений»: незаконный сбор денежных средств в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1-го по 11-й классы) влечет наложение штрафа для физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), за то же деяние, совершенное путем создания общественных фондов при школах, штраф — для физических лиц 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов), для юридических — 600 расчетных показателей (60 тысяч сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288372/
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