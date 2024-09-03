21:28
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Вакцину против гриппа в Кыргызстан поставят до конца сентября

В Кыргызстане поставка вакцины против гриппа будет осуществлена до конца сентября. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Кыргызфармация».

По данным представителей госпредприятия, на централизованную закупку 67 тысяч 796 доз противогриппозной вакцины выделено 20 миллионов сомов.

Для сравнения: в 2023 году закупили 90,7 тысячи доз вакцины, в 2022-м — 82,7 тысячи.

Прививка бесплатная, в первую очередь вакцинируют лиц из группы риска, а именно:

  • медицинских работников;
  • лиц, имеющих хронические заболевания;
  • часто болеющих детей;
  • лиц старше 65 лет;
  • беременных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303902/
просмотров: 973
Версия для печати
Материалы по теме
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Минздраву передали автомобили для транспортировки вакцин по Кыргызстану
В Кыргызстане запущена Европейская неделя иммунизации
Школьники отказываются делать прививки во время поста. Комментарий специалиста
В Кыргызстане началась весенняя вакцинация домашних животных
Вспышка кори в Кыргызстане. В Национальный календарь прививок внесли изменения
Вспышка кори. Медработники готовятся ко второму этапу дополнительной иммунизации
Более 4 тысяч случаев кори с начала года зарегистрировано в Кыргызстане
Вспышка кори. В Минздраве пересматривают календарь прививок
Дифтерия не за горами. Медики призывают своевременно вакцинировать детей
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солне...
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда
19:43
В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов