Вакцину против гриппа в Кыргызстан поставят до конца сентября

В Кыргызстане поставка вакцины против гриппа будет осуществлена до конца сентября. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Кыргызфармация».
По данным представителей госпредприятия, на централизованную закупку 67 тысяч 796 доз противогриппозной вакцины выделено 20 миллионов сомов.
Для сравнения: в 2023 году закупили 90,7 тысячи доз вакцины, в 2022-м — 82,7 тысячи.
Прививка бесплатная, в первую очередь вакцинируют лиц из группы риска, а именно:
- медицинских работников;
- лиц, имеющих хронические заболевания;
- часто болеющих детей;
- лиц старше 65 лет;
- беременных.