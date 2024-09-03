Вакцину против гриппа в Кыргызстан поставят до конца сентября

В Кыргызстане поставка вакцины против гриппа будет осуществлена до конца сентября. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Кыргызфармация».

По данным представителей госпредприятия, на централизованную закупку 67 тысяч 796 доз противогриппозной вакцины выделено 20 миллионов сомов.

Для сравнения: в 2023 году закупили 90,7 тысячи доз вакцины, в 2022-м — 82,7 тысячи.

Прививка бесплатная, в первую очередь вакцинируют лиц из группы риска, а именно: