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Общество

Афиша Бишкека на выходные: празднование Дня независимости, кинопоказ и выставки

Театры

1 сентября. Иммерсивный аудиоспектакль «Связи»

На этом спектакле зрители не сидят в креслах, они являются главными героями и участвуют в действии. Следуя за голосом, они все время находятся в движении. Участники надевают наушники и отправляются в увлекательное приключение по центру Бишкека, по пути узнают все больше и больше нюансов о городе и его жителях.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

1 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, выступления

31 августа. Празднование Дня независимости

Кыргызстан празднует 33-летие своей независимости. В столице пройдут мероприятия, приуроченные к этой дате. На главной площади Ала-Тоо в Бишкеке состоится масштабный гала-концерт, в котором примут участие как местные, так и зарубежные артисты. Кроме того, в торговых центрах столицы запланированы шоу-программы для детей и взрослых.

31 августа. Международный айтыш

Лучшего выявят сказители из Кыргызстана и Казахстана.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

31 августа. День рождения Asia Mall

Всех ждет грандиозный концерт с участием любимых отечественных звезд эстрады, а зарубежным хедлайнером вечера станут 5sta Family. В этот день разыграют огромное количество призов в рамках акции «Лето подарков».

ТРЦ Asia Mall, 17.00.

31 августа. End Of Summer Party

Ожидаются море подарков, вкусностей, розыгрышей, конкурсов и каждому столику фруктовое ассорти, а также музыка от лучших групп и диджеев города.

Паб «Перцы», 18.00.

31 августа. Viking Party

Приветствуется косплей по тематике вечеринки.

Бар «56», 19.00.

Мастер-классы, лекции

31 августа. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе.

ololoPlanet, 18.30.

31 августа. Киновечер под открытым небом

Покажут фильм «Лето» (2018) режиссера Кирилла Серебренникова. Лента рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Регистрация по телефону 0228884288. 

Культурный центр «Кудук», 20.30.

Мастер-классы, лекции

31 августа — 1 сентября. Арт-терапия «Эмоции на холсте»

Мастер-классы для всех, кто хочет научиться справляться, ищет новые способы самовыражения и саморазвития, а также заинтересованных в арт-терапии как методе личностного роста и психоэмоциональной разгрузки. Запись по телефону 0559909290.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

Для детей

31 августа — 1 сентября. Детская шоу-программа

Детей ждет развлекательная программа.

Ресторан «Барашек», 19.00.

 

31 августа — 1 сентября. Аквагрим

Профессиональные художники бесплатно нарисуют деткам любое изображение, которое принесет радость и раскроет индивидуальность вашего ребенка.

РЦ Fun City, 14.00-19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303582/
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