День независимости Кыргызстана. Программа запланированных мероприятий в Бишкеке

Мэрия Бишкека рассказала, какие мероприятия пройдут в столице ко Дню независимости Кыргызстана:
Свердловский район:
- 29 и 30 августа с 17.00 до 18.00 в микрорайоне «Восток-5» на аллее «Арбат» состоится выставка картин под открытым небом, посвященных 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области;
- 31 августа с 8.00 в парке «Карагачевая роща» будет проходить выставка картин под открытым небом, посвященных 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области, будут организованы спортивные игры и фуд-зоны;
Октябрьский район:
- 31 августа в селе Кок-Жар состоится концерт и будут организованы спортивные игры;
Первомайский район:
- 31 августа в жилмассиве «Ак-Босого» проведут организацию «этно-городка» — строительство юрты, оформление ее интерьера, а также состоятся концертная программа, развлечения и спортивные соревнования;
Ленинский район:
- 31 августа в 16.00 для жителей дома по улице Фучика, 18а на детской площадке пройдут мероприятие, включающее различные розыгрыши, а также праздничный концерт;
- 31 августа в 10.00 планируется проведение спортивных мероприятий среди подростков в сквере «Люкс»;
- 31 августа в 15.00 в жилмассиве «Ала-Тоо» на детской игровой спортивной площадке пройдет футбольный турнир для детей школьного возраста;
- 31 августа в 10.00 в школе № 79 для жителей жилмассива «Арча-Бешик» состоится концерт, а также будут организованы национальные игры;
- 31 августа с 17.00 до 22.00 у ТРЦ Asia Mall состоится большой концерт с участием российских исполнителей и звезд кыргызской эстрады;
- 31 августа в 11.00 в новостройке «Ынтымак» состоится концерт с участием жителей;
- 31 августа в 14.00 на пересечении бульвара Молодой Гвардии и проспекта Чуй для жителей столицы городской дом культуры «Диалог» организует праздничный концерт.