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Общество

В УПСМ призвали в День независимости передвигаться на общественном транспорте

В управлении Патрульной службы милиции Бишкека попросили горожан и гостей столицы в день празднования Дня независимости Кыргызской Республики передвигаться по столице на общественном транспорте. 

«На центральной площади Ала-Тоо 31 августа пройдут мероприятия в честь Дня Независимости Кыргызской Республики и 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области. В связи с этим управление Патрульной службы милиции настоятельно просит воспользоваться общественным транспортом во избежание дорожных заторов», — говорится в обращении.

В УПСМ напомнили, что авто, припаркованные на обочинах и создающие помеху потоку движения, будут эвакуированы на штрафстоянки. В милиции просят отнестись к данным мерам с пониманием и прислушаться к совету.

Ранее УПСМ сообщило, какие улицы в Бишкеке закроют для движения транспорта, а на каких будут временно ограничивать движение. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303549/
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