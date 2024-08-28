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Общество

Какие улицы в Бишкеке закроют для проезда транспорта 31 августа

В день празднования Дня независимости Кыргызской Республики, 31 августа, в Бишкеке на некоторых участках улиц введут временные ограничения движения авто. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

Будут перекрывать следующие улицы:

— проспект Чуй от улицы Тоголока Молдо до улицы Ибраимова;

— улицу Фрунзе от Тоголока Молдо до бульвара Эркиндик;

— улицу Ибраимова от улицы Фрунзе до проспекта Чуй. 

«Кроме того, временные ограничения движения транспорта будут вводить на улицах Орозбекова и Раззакова, на участке от проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Проспект Чингиза Айтматова — проспект Манаса и улицу Байтика Баатыра — Абдрахманова — в моменты проезда кортежа», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303379/
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