Какие улицы в Бишкеке закроют для проезда транспорта 31 августа

В день празднования Дня независимости Кыргызской Республики, 31 августа, в Бишкеке на некоторых участках улиц введут временные ограничения движения авто. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

Будут перекрывать следующие улицы: — проспект Чуй от улицы Тоголока Молдо до улицы Ибраимова; — улицу Фрунзе от Тоголока Молдо до бульвара Эркиндик; — улицу Ибраимова от улицы Фрунзе до проспекта Чуй.

«Кроме того, временные ограничения движения транспорта будут вводить на улицах Орозбекова и Раззакова, на участке от проспекта Чуй до улицы Фрунзе. Проспект Чингиза Айтматова — проспект Манаса и улицу Байтика Баатыра — Абдрахманова — в моменты проезда кортежа», — говорится в сообщении.