Напоминаем: 2 сентября в Кыргызстане будет рабочим днем

Второе сентября в Кыргызстане будет рабочим днем.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, для сотрудников, работающих пять дней в неделю, 2 сентября должен был быть выходным за счет 31 августа, суббота (День независимости. — Прим. 24.kg). Если праздничный день выпадает на выходной, то следующий рабочий день считается нерабочим.

Но так как кыргызстанцы уже отдохнули за этот день 5 января, 2 сентября будет рабочим.

Напомним, постановлением кабинета министров «О переносе выходных дней в 2024 году» устанавливали длинные выходные с 1 по 7 января 2024 года. Тогда выходной день 2 сентября перенесли на рабочий день 5 января.