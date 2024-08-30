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Общество

Напоминаем: 2 сентября в Кыргызстане будет рабочим днем

Второе сентября в Кыргызстане будет рабочим днем.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, для сотрудников, работающих пять дней в неделю, 2 сентября должен был быть выходным за счет 31 августа, суббота (День независимости. — Прим. 24.kg). Если праздничный день выпадает на выходной, то следующий рабочий день считается нерабочим.

Но так как кыргызстанцы уже отдохнули за этот день 5 января, 2 сентября будет рабочим.

Напомним, постановлением кабинета министров «О переносе выходных дней в 2024 году» устанавливали длинные выходные с 1 по 7 января 2024 года. Тогда выходной день 2 сентября перенесли на рабочий день 5 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303538/
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