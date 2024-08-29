Экс-депутат Шайлообек Атазов участвует в турнире по муай-тай в Таиланде

Экс-депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов участвует в турнире по муай-тай в Бангкоке. Об этом сообщается на сайте IBF Muaythai.

Соперником нардепа в тяжелом весе является представитель Таиланда — Чиангкван Паномтед.

Их бой пройдет 29 августа в 16.00 по бишкекскому времени. Участники поборются за «мировой пояс профессионалов по муай-тай» по версии IBF Muaythai.

Напомним, 8 мая ЦИК

Шайлообека Атазова депутатского мандата на основании решения Верховного суда. Он считается сторонником Матраимовых. Атазов работал главным тренером спортивного клуба RM, принадлежавшего экс-таможеннику Райымбеку Матраимову, признанному виновным в коррупции.