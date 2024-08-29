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Общество

Экс-депутат Шайлообек Атазов участвует в турнире по муай-тай в Таиланде

Экс-депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов участвует в турнире по муай-тай в Бангкоке. Об этом сообщается на сайте IBF Muaythai.

Соперником нардепа в тяжелом весе является представитель Таиланда — Чиангкван Паномтед.

Их бой пройдет 29 августа в 16.00 по бишкекскому времени. Участники поборются за «мировой пояс профессионалов по муай-тай» по версии IBF Muaythai.

Напомним, 8 мая ЦИК лишила Шайлообека Атазова депутатского мандата на основании решения Верховного суда. Он считается сторонником Матраимовых. Атазов работал главным тренером спортивного клуба RM, принадлежавшего экс-таможеннику Райымбеку Матраимову, признанному виновным в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303404/
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