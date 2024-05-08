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Власть

ЦИК лишил Шайлообека Атазова депутатского мандата

ЦИК лишил Шайлообека Атазова депутатского мандата. Заседание членов комиссии прошло накануне.

Ранее сообщалось, что Верховный суд частично оставил в силе решение двух инстанций о лишении Шайлообека Атазова депутатского мандата.

Решение Центризбиркома об отмене регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному округу Абдурахмана Муртазалиева и пункты 2, 3 постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов «О результатах повторных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному округу № 29», по которым победителем определен Шайлообек Атазов, отменены.

Решение Административного суда от 1 марта и определение судебной коллегии по административным делам Бишкекского городского суда от 5 апреля, которыми избранным депутатом ЖК по Свердловскому району признается Абдурахман Муртазалиева, оставлены в силе.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахман Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление Центризбиркома об отмене регистрации Абдурахмана Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахмана Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.

Отметим, 1 марта 2024 год Административный суд признал Абдурахмана Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293467/
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