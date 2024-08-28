Павел Дуров обвинен в насилии: мать его детей подала иск в Швейцарии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии.

Ирина Болгар, называющая себя матерью его детей, подала в суд в Швейцарии. Она обвиняет создателя Telegram в применении физического насилия к их младшему сыну и невыплате алиментов, сообщает Forbes.

Фото из интернета. Павел Дуров и Ирина Болгар с детьми

Иск подан в марте 2023-го, но об этом стало известно только сейчас. Ирина Болгар утверждает: с 2021 по 2022 год Павел Дуров пять раз применял насилие к мальчику, что привело к сотрясению мозга и проблемам со сном. В качестве доказательств она предоставила переписку с Дуровым и медицинскую справку.

После этого Болгар также подала гражданский иск. Предмет — опека над общими детьми. Суд принял решение в ее пользу, а основатель Telegram на прениях не присутствовал.

Forbes также пишет, что еще до подачи иска о насилии Ирина Болгар судилась с Павлом Дуровым по поводу алиментов в размере 150 тысяч евро ежемесячно, которые он якобы перестал платить. Его позиция в этом деле неизвестна.

Напомним, основателя Telegram задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.