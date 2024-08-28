Павел Дуров обвинен в насилии: мать его детей подала иск в Швейцарии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии.
Ирина Болгар, называющая себя матерью его детей, подала в суд в Швейцарии. Она обвиняет создателя Telegram в применении физического насилия к их младшему сыну и невыплате алиментов, сообщает Forbes.
После этого Болгар также подала гражданский иск. Предмет — опека над общими детьми. Суд принял решение в ее пользу, а основатель Telegram на прениях не присутствовал.
Forbes также пишет, что еще до подачи иска о насилии Ирина Болгар судилась с Павлом Дуровым по поводу алиментов в размере 150 тысяч евро ежемесячно, которые он якобы перестал платить. Его позиция в этом деле неизвестна.
Напомним, основателя Telegram задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, мошенничестве и другие.