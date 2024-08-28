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Общество

Макрон предлагал Дурову переезд в Париж и гражданство в 2018 году — WSJ

Согласно публикации The Wall Street Journal, в 2018 году, во время обеда с президентом Франции Эммануэлем Макроном, основатель Telegram Павел Дуров получил предложение перенести штаб-квартиру компании в Париж и рассмотреть возможность получения французского гражданства. Однако Дуров отказался от обоих предложений.

Кроме того, WSJ сообщает, что за год до этой встречи спецслужбы Франции и ОАЭ провели совместную операцию по взлому айфона Дурова. Причиной этого вмешательства была обеспокоенность спецслужб по поводу использования Telegram террористическими группировками, такими как "Исламское государство", для вербовки боевиков и планирования атак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303326/
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