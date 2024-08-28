Налоговые органы на три дня продлили часы работы

Налоговые органы Кыргызстана переходят на усиленный режим работы, чтобы облегчить процесс уплаты имущественных налогов для граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сотрудники налоговых органов будут работать дольше обычного: 29 и 30 августа — до 21.00, а 31 августа — до 18.00. В это время налогоплательщики могут получить консультации по расчету и уплате налога на имущество.

Напоминаем, что срок уплаты налогов на транспортные средства, жилые дома, квартиры и земельные участки истекает 1 сентября.