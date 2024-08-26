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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Новый госстандарт должны разработать к ноябрю

Министерство образования и науки утвердило техническое задание на разработку новых государственных образовательных стандартов дошкольного и школьного образования.

По данным ведомства, с 26 августа по 1 сентября 2024 года пройдет отбор консультантов и экспертов для разработки этих стандартов.

До 31 октября группа отобранных специалистов должна разработать и внести на рассмотрение руководства МОиН проекты следующих документов:

— государственный образовательный стандарт школьного образования;
— государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
— базисный учебный план на основе госстандарта школьного образования.

Уточняется, что действующий госстандарт «Дошкольное образование и уход за детьми» принят в 2020 году, госстандарт и предметные стандарты школьного общего образования обновлены в 2022-м. Однако из-за принятия новой редакции Закона КР «Об образовании» в 2023 году, проекта концепции и плана действий по поэтапному внедрению 12-летней структуры школьного образования на 2024 — 2028 годы нужно обновить и гармонизировать стандарты.

Это станет основой для последующего пересмотра содержания и практики обучения, программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, системы и механизмов оценивания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303053/
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