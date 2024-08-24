Депортировать всех мигрантов с судимостью предложили в России

На следующей неделе депутаты внесут в Государственную думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство», — заявила парламентарий.

Она указала, что сейчас по российскому законодательству иностранцы могут въезжать в Россию после погашения судимости.

Также Сардана Авксентьева обратила внимание на распространение в России так называемых молельных домов или религиозных центров, организованных «фактически без согласований, в любом месте, вплоть до квартиры». Она пообещала подготовить депутатский запрос по этому вопросу.

Какие еще ограничения по мигрантам предлагают в России?

В России в последнее время ужесточают законодательство в отношении мигрантов. Вот несколько последних инициатив:

предложено лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера, совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера — сообщается в пояснительной записке;

предложено лишать российского гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти;

предложено запретить трудовым мигрантам без российского гражданства привозить в Россию семьи. Речь о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в РФ только на основании трудового договора или патента и не имеющих иных законных оснований на проживание в стране;

предложено запретить покупать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье оружие, огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее десяти лет.

предложено запретить мигрантам работать в школах, больницах, такси, курьерами, если зарплата превышает 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что не все подобные инициативы затрагивают трудовых мигрантов из Кыргызстана. В рамках Евразийского союза создан единый рынок труда, поэтому в России не могут ограничивать права на работу для граждан КР. Но надо учитывать и то, что в реальности не все так радужно, и кыргызстанцы зачастую сталкиваются со многими проблемами, находясь за границей.

В случае возникновения подобных проблем можно обращаться в консульства и посольства Кыргызстана или на горячую линию МИД КР. Контакты можно уточнить по ссылке.