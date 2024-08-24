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Общество

Депортировать всех мигрантов с судимостью предложили в России

На следующей неделе депутаты внесут в Государственную думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство», — заявила парламентарий.

Она указала, что сейчас по российскому законодательству иностранцы могут въезжать в Россию после погашения судимости.

Также Сардана Авксентьева обратила внимание на распространение в России так называемых молельных домов или религиозных центров, организованных «фактически без согласований, в любом месте, вплоть до квартиры». Она пообещала подготовить депутатский запрос по этому вопросу.

Какие еще ограничения по мигрантам предлагают в России?

В России в последнее время ужесточают законодательство в отношении мигрантов. Вот несколько последних инициатив:

  • предложено лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера, совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера — сообщается в пояснительной записке;

  • предложено лишать российского гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти;

  • предложено запретить трудовым мигрантам без российского гражданства привозить в Россию семьи. Речь о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в РФ только на основании трудового договора или патента и не имеющих иных законных оснований на проживание в стране;

  • предложено запретить покупать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье оружие, огнестрельное гладкоствольное оружие самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее десяти лет.

Стоит отметить, что не все подобные инициативы затрагивают трудовых мигрантов из Кыргызстана. В рамках Евразийского союза создан единый рынок труда, поэтому в России не могут ограничивать права на работу для граждан КР. Но надо учитывать и то, что в реальности не все так радужно, и кыргызстанцы зачастую сталкиваются со многими проблемами, находясь за границей.

В случае возникновения подобных проблем можно обращаться в консульства и посольства Кыргызстана или на горячую линию МИД КР. Контакты можно уточнить по ссылке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302950/
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