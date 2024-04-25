Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана

Каждый год сотни кыргызстанцев уезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. Однако нередко трудовые мигранты по приезду сталкиваются с многими проблемами и трудностями, из которых тяжело выбраться самостоятельно.
Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств для граждан Кыргызстана, куда они могут обратиться, если возникли проблемы за границей.
Горячая линия консульского департамента МИД: +996999312002.
Центральная Азия
Казахстан:
- Астана:
+77761248833; Алматы: +77055489787;
Таджикистан: +992887782223;
Узбекистан: +998900383873, +998908292967.
Россия
Москва: +79251155047; Санкт-Петербург: +79626882506, +79291280508, +79291570508; Владивосток: +79241299092, +79647138517; Екатеринбург: +79911993595;
- Иркутск: +7949243632;
Красноярск: +79950960675; Новосибирск: +79538017818, +79831323867; Сургут: +79292483102; Южно-Сахалинск: +79624193440, +74242300509; Якутск: +79969159379; Казань: +78432531298.
Европа
Австрия: +436677687295;
Азербайджан и Грузия: +994557505301;
Беларусь: +375257827687;
Венгрия: +3613514843;
Великобритания и Северная Ирландия: +442038651907, +447341185777;
Германия:
+4917680835260;
- Берлин: +4917680835260;
- Франкфурт-на-Майне: +4917681391642;
Италия: +393664937577;
Украина: +380681396792;
Азия
Индия: +919810304863;
Иран: +989352505226;
Китай:
+8616600043610;
- Пекин: +861064681348;
- Гуанчжоу: +8619866690360, +862038013875;
- Урумчи: +8617590511616 (WeChat), +996704290690, +996708281960 (WhatsApp);
Пакистан: +923303717771, +923350802525 (WhatsApp);
Саудовская Аравия: +966583769945;
Дубай: +971522918840;
Турция:
- Анкара: +905456896800;
- Анталия: +905465570471;
- Стамбул: +905351077212;
Южная Корея: +821097800952;
Япония: +819063787231.