Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана

Каждый год сотни кыргызстанцев уезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. Однако нередко трудовые мигранты по приезду сталкиваются с многими проблемами и трудностями, из которых тяжело выбраться самостоятельно.

Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств для граждан Кыргызстана, куда они могут обратиться, если возникли проблемы за границей.

Горячая линия консульского департамента МИД: +996999312002.

Центральная Азия Казахстан: Астана: +77761248833;

Алматы: +77055489787; Таджикистан: +992887782223; Туркменистан: +99365694059; Узбекистан: +998900383873, +998908292967.

Россия +79252855047; Москва: +79251155047;

Санкт-Петербург: +79626882506, +79291280508, +79291570508;

Владивосток: +79241299092, +79647138517;

Екатеринбург: +79911993595;

Иркутск: +7949243632;

Красноярск: +79950960675;

Новосибирск: +79538017818, +79831323867;

Сургут: +79292483102;

Южно-Сахалинск: +79624193440, +74242300509;

Якутск: +79969159379;

Казань: +78432531298.

Европа Австрия: +436677687295; Азербайджан и Грузия: +994557505301; Беларусь: +375257827687; Бельгия: +32495903331; Венгрия: +3613514843; Великобритания и Северная Ирландия: +442038651907, +447341185777; Германия: +4917680835260; Берлин: +4917680835260;

Франкфурт-на-Майне: +4917681391642; Италия: +393664937577; Украина: +380681396792; Франция: +33615117699; Швейцария: +41782696841.

Азия Афганистан: +93779099326; Индия: +919810304863; Иран: +989352505226; Катар: +97450667001; Монголия: +97688777859; Китай: +8616600043610; Пекин: +861064681348;

Гуанчжоу: +8619866690360, +862038013875;

Урумчи: +8617590511616 (WeChat), +996704290690, +996708281960 (WhatsApp); Малайзия: +60132386928, +919560118267; Пакистан: +923303717771, +923350802525 (WhatsApp); Саудовская Аравия: +966583769945; Кувейт: +96525359951; ОАЭ: +97125584955, +971557898404; Дубай: +971522918840; Турция: Анкара: +905456896800;

Анталия: +905465570471;

Стамбул: +905351077212; Южная Корея: +821097800952; Япония: +819063787231.

США Канада: +12022562924; Вашингтон: +12022562924; Чикаго: +13129293442.