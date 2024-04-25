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Общество

Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана

Каждый год сотни кыргызстанцев уезжают за рубеж в поисках лучшей жизни. Однако нередко трудовые мигранты по приезду сталкиваются с многими проблемами и трудностями, из которых тяжело выбраться самостоятельно.

Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств для граждан Кыргызстана, куда они могут обратиться, если возникли проблемы за границей.

 

Горячая линия консульского департамента МИД: +996999312002. 

Центральная Азия

Казахстан:

  • Астана: +77761248833;
  • Алматы: +77055489787;

Таджикистан: +992887782223;

Туркменистан: +99365694059;

Узбекистан: +998900383873, +998908292967. 

Россия

+79252855047;

  • Москва: +79251155047;
  • Санкт-Петербург: +79626882506, +79291280508, +79291570508;
  • Владивосток: +79241299092, +79647138517;
  • Екатеринбург: +79911993595;
  • Иркутск: +7949243632;
    •
  • Красноярск: +79950960675;
  • Новосибирск: +79538017818, +79831323867;
  • Сургут: +79292483102;
  • Южно-Сахалинск: +79624193440, +74242300509;
  • Якутск: +79969159379;
  • Казань: +78432531298. 

Европа

Австрия: +436677687295;

Азербайджан и Грузия: +994557505301;

Беларусь: +375257827687;

Бельгия: +32495903331;

Венгрия: +3613514843;

Великобритания и Северная Ирландия: +442038651907, +447341185777;

Германия:

+4917680835260;

  • Берлин: +4917680835260;
  • Франкфурт-на-Майне: +4917681391642;

Италия: +393664937577;

Украина: +380681396792;

Франция: +33615117699;

Швейцария: +41782696841. 

Азия

Афганистан: +93779099326;

Индия: +919810304863;

Иран: +989352505226;

Катар: +97450667001;

Монголия: +97688777859;

Китай:

+8616600043610;

  • Пекин: +861064681348;
  • Гуанчжоу: +8619866690360, +862038013875;
  • Урумчи: +8617590511616 (WeChat), +996704290690, +996708281960 (WhatsApp);

Малайзия: +60132386928, +919560118267;

Пакистан: +923303717771, +923350802525 (WhatsApp);

Саудовская Аравия: +966583769945;

Кувейт: +96525359951;

ОАЭ: +97125584955, +971557898404;

Дубай: +971522918840;

Турция:

  • Анкара: +905456896800;
  • Анталия: +905465570471;
  • Стамбул: +905351077212;

Южная Корея: +821097800952;

Япония: +819063787231. 

США

Канада: +12022562924;

Вашингтон: +12022562924;

Чикаго: +13129293442. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292347/
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